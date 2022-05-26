شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يوما.. تعرف على موعد بداية فصل الصيف وعدد أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالى 25 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف، وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن مواعيد فصول السنة واطوالها خلال هذا العام 2022 ، حيث يبدأ فصل الصيف الثلاثاء 21 يونية المقبل، ويستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة، وفصل الخريف فيبدأ الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر الفصل 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة، بينما فصل الشتاء فيبدأ الأربعاء 21 ديسمبر، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة .

يذكر أنه فى يوم الاعتدال الربيعى تساوی طولا الليل والنهار ( 12 ساعة لكل منهما ) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية ، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى .