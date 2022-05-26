شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارة حلوان" تعلن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 31 مايو حضوريا بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أن الكلية أنهت الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى، حيث من المقرر أن تنطلق يوم 31 مايو الجارى حضوريا بالكلية على أن تنطلق اختبارات طلاب البرامج الخاصة يوم 4 يونيو.

وأكدت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مشيرة إلى أن الاختبار يعقد على فترتين لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات .

وأشارت عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إلى أن هناك عدد من التعليمات الخاصة بشأن تنظيم عمليات الدخول للامتحان، حيث يلزم الحضور قبل بدء الامتحان بوقت كافى وعدم السماح بالخروج إلا بعد مرور نصف الوقت، بالإضافة إلى عدم حضور الهاتف مطلقا مع الطالب بلجان الامتحانات، مع وجود قواعد خاصة بتنظيم دخول وخروج عدم وجود متعلقات خاصة بالمواد العلمية التى يؤدى الطالب الاختبار بشأنها.