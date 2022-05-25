تعليم القاهرة: نسبة نجاح العينة العشوائية لمادة الهندسة 85% للشهادة الإعدادية

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم تصحيح العينة العشوائية لمادة الهندسة التى أنهى طلبة الشهادة الإعدادية امتحانها اليوم، حيث كانت النسبة الإجمالية للنجاح 85%.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن الإدارات التعليمية الـ 33 على مستوى القاهرة، قد سجلت نسبة تصحيح العينة العشوائية ما بين 82% الى 96% نسبة النجاح، مؤكدة أنه لم ترد إليها أية شكاوي، و طالب مدير المديرية بالتأكد وسرعة الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية ليطمئن بنفسه على نسبة و مستوى أداء الطلبة وردا على تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى التى رصدتها غرفة العمليات.

وطمأن مدير المديرية أولياء الأمور، ويشير إلى أن الإمتحان مناسب ومتنوع ويوجد به أسئلة للذكاء فهو إمتحان هندسة يحتاج الى تفكير وليس حفظ وتلقين، والجزء الخاص بالرسم هو الجزء العملى المهاري.

ووجه رسالة للطلبة وأولياء الأمور، بأن التصحيح لصالح الطالب دائما، فالامتحان هو قياس مستوى أداء الطالب، لتنمية جوانب الضعف وتحديد جوانب القوة لدية ولابد أن يركز الطلبة فى مراجعة امتحان مادة العلوم، والتى سيؤدون بها الامتحان غدا.

نفت اليوم غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، صحة تداول امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، على مواقع التواصل الاجتماعي.