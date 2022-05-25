شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصرى رفيع المستوى يشارك فى مؤتمر الأمم المتحدة الثانى للمحيطات بالبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير وائل النجار، سفير مصر بلشبونة مع سكرتير الدولة البرتغالى للبيئة والطاقة "جواو جالامبا" كافة الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر الأمم المتحدة الثانى للمحيطات المزمع انعقاده فى لشبونة خلال شهر يونيو القادم.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن اللقاء يأتى فى إطار التنسيق بشأن المشاركة المصرية فى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، فى ظل استضافة ورئاسة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وكذا دور مصر الرائد فى شتى مجالات البيئة والتنمية المستدامة، ودور البرتغال الرائد على الصعيد الدولى فى مجالات الحفاظ على المحيطات والموارد المائية والحياة البحرية.

وأضافت الوزارة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- انه تم الاتفاق على دفع العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال في مجالات التعاون المختلفة، وعلى رأسها مجالات إدارة المياه والصرف، وتوليد الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، حيث تعد البرتغال من الدول الواعدة فى مشروعات توليد الطاقة من الرياح البحرية، وتوليد الطاقة الشمسية باستخدام الألواح العائمة على المجارى المائية لترشيد البخر من مسطحات المياه العذبة.