شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول عدد كبير من رجال الأعمال والنواب لاحتفالية "bt100" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ وصول عدد كبير من رجال الأعمال والنواب، لاحتفالية "bt100" - الحدث الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر- بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك للاحتفاء بتحقيق مصر ضمن عدد محدود من الاقتصاديات معدل نمو إيجابي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتكريم كبرى المؤسسات عرفانًا بدورهم الكبير في التنمية الاقتصادية للدولة والنهوض بالاقتصاد لتحتل مصر مكانتها الحقيقية.

وجاء من بين الحضور حسن عبد الله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة pof، أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، هالة عبد الودود رئيس قطاع العلاقات الحكومية في كوكاكولا ، النائب محمد الجارحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجارحي والعضو المنتدب ، أحمد غزي رئيس شركة acg-ltf ، هاني أمان الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، محمد الحوت رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة دهانات GLC ، ألبرت شفيق رئيس شبكة قنوات اون ، محمد الباز رئيس تحرير الدستور، باسل الحين رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أبو بكر الجندي رئيس جهاز الإحصاء، وعلى الجميل الرئيس التنفيذي مجموعة كايرو ثري A، وعمرو سليمان رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو.

وتعقد احتفالية- bt100 الحدث الاقتصادي الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر- هذا العام، لتكريم القطاعات الاقتصادية التي ساهمت بدور فعال في تخطي مصر تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، وساندت الاقتصاد الوطني خلال الجائحة وما تبعها من أزمة التضخم العالمي، ومن المقرر أن تشهد احتفالية هذا العام حضور عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال ومسئولي كبرى المؤسسات الاقتصادية.

وتأتي النسخة الخامسة في عام 2022 بعد نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية لتحافظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وفي ظل سعي مصر لتكريس ريادة التعبير عن جهود ورؤية الدول النامية في قضايا تغير المناخ من خلال تنظيم مصر قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27.

وحظت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة على رعاية مجلس الوزراء المصري، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

تقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today وهي المجلة الأكثر تأثيرا في مجال الاقتصاد والمال والاعمال على مدى 25 عاما، وتنظمها شركة "POD" الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقد شهدت الاحتفالية في نسختها السابقة حضوراً لافتاً من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.

بالإضافة إلى رعاية مجلس الوزراء، فقد حظت احتفاليةbt100" " هذا العام على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية أبرزها مجموعة طلعت مصطفى، هايد بارك للتطوير العقاري، شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة- دهانات GLC، شركة فيليب موريس مصر، شركة عصفور كريستال.