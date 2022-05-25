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شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" ترفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، فرق العمل من إنقاذ حلوان بالمعدات من حفارات ولوادر وسيارات الهيئة برفع تلك التراكمات، حيث تم رفع عدد 78 نقلة قلاب سكس ويل كبيرة مع تهذيب وتحسين المدخل الرئيسي للمنطقة تحت إشراف للمهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان، والذي تم تكليفه من المهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشئون الفنية بتلك المهمة.
ووجه الشرشابى باستمرار العمل على مدار الساعة طوال اليوم حتى يتم الانتهاء من رفع مخلفات البناء والهدم والرتش في كل مكان بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية، كما وجه بسرعة إصلاح كافة أعطال الأعمدة وتركيب كشافات الإضاءة بكافه أنحاء المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية بمعرفه المركزية للإنارة.
رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية
رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية
رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية
رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية
رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية
رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية