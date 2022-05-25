شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يترأس اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش التوصيات المقدمة من اللجان الفنية بشأن البرامج والمشروعات العربية المشتركة

ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية، لاستعراض التوصيات المتعلقة باللجان الشبابية والرياضية والمالية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

بحث الاجتماع، مناقشات وجدول أعمال مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، واستعراض التوصيات المقدمة المتعلقة بمشروعات البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية العربية المقرر تنفيذها الفترة المقبلة.

ومن التوصيات التى عرضها، حث الدول العربية على تعزيز ودعم التطوع والمشاركة فى الفعاليات والأحداث التى تنظمها دولة قطر بمناسبة استضافتها لكأس العالم لكرة القدم، وإطلاق الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب 2022 - 2025.

شارك فى اجتماع المكتب التنفيذى الدول الأعضاء في المكتب وهى: الكويت والأردن والإمارات وتونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان وليبيا وفلسطين، ومصر (رئيسا)، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي مثلتها السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.

وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء المكتب التنفيذي، ومعالي السادة وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين فى اجتماعات المجلس، مؤكداً أهمية البرامج والمشروعات التى يعتمدها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والتى تستهدف خدمة الشباب العربى.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية التعاون العربى فى وضع الاستراتيجية العربية للشباب والتى تتوافق مع متطلبات واحتياجات الشباب، فضلاً عن تبادل الخبرات والثقافات بين الشباب العربى من خلال البرامج والأنشطة المشتركة، مثنياً على ما تم تنفيذه من فعاليات عربية مشتركة خلال الفترة الماضية.

وتنطلق غداً اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فى دورته الـ (45) برئاسة الدكتور أشرف صبحى لمناقشة واعتماد ما تم طرحه من مشروعات وبرامج متنوعة بحضور وزراء الشباب والرياضة العرب.



























