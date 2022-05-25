شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 61 مقرأة قرآنية للأئمة والأعضاء بالإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، اعتماد 61 مقرأة قرآنية للأئمة والأعضاء الرسميين، بمحافظات الإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر، وتعقد جميعها يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، ابتداء من الاثنين المقبل 30 مايو الجارى، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة القرآن الكريم وعنايتها بحفظه وتجويده وفهم معانيه، ونظرًا لعودة الأنشطة القرآنية.

كما أعلنت الوزارة انضمام 91 مسجدًا من المساجد المشاركة فى البرنامج الصيفى للأطفال بمحافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر، وعددها 91 مسجدًا، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع بدءًا من الأحد المقبل.

وفى سباق متصل أكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات ، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين .

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة" .

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال .

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء القادم .

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .

وسنعلن تفصيلا وتباعًا عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية ، فى سبيل استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى الوسطى الرشيد المستنير.