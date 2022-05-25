شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة: فتح باب الحجز للتقديم بقرعة تأشيرة رحلة الحج الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرة رحلة الحج المجانية لهذا العام، والمخصصة من قبل وزارة الصحة للنقابات والهيئات وعددها 1 تأشيرة لكل نقابة .

وأوضحت النقابة، فى بيان، انه سيتم ابتداءا من يوم الأحد 29/5/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 2/6/2022 استقبال الصيادلة الراغبين فى الدخول بقرعة للحصول على تأشيرة رحلة الحج، على أن يتم إجراء القرعة يوم الإثنين الموافق 6/6 الساعة الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامة للصيادلة.

الشروط المطلوبة

1- أن لا يكون سبق له الحج فى أى عام سابق وألا يكون قدم فى حج القرعة أو السياحة لهذا العام .

2- أن لا يزيد السن عن 65 عاماً وأن لا يقل عن 25 عاماً.

3- جواز صالح لمدة عام اعتباراً من 30/6/2022.

4- عدد 4 صور خلفية بيضاء 4 فى 6.

5- السعر 90 ألف جنيه غير شامل تذكرة الطائرة يتم سداد خمسة آلاف لدخول القرعة بالنقابة العامة ويتم استكمال الباقى بعد إجراء القرعة بعشرة أيام.