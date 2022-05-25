شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الدراسات الإفريقية العليا تكرم الزميلة دينا الحسينى لتفوقها العلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، حفل تكريم لأوائل الخريجين دفعات (دكتوراه ماجيستير – دبلوم) من مختلف أقسام الكلية، بمناسبة يوبيلها الماسي.

وحصلت الزميلة دينا الحسيني الصحفية في صوت الأمة على شهادة تكريم بمناسبة حصولها على درجة الدبلوم قسم سياسة واقتصاد للعام الجامعي 2021 بتقدير (جيد جدا).

وتتقدم أسرة الخليج 365 بالتهنئة للزميلة دينا الحسينى، متمنية لها بالتوفيق في مسيرتها العلمية القادمة.