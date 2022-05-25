شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية: 8 تحديات تواجه القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، أن هناك العديد من القضايا والتحديات التى تواجه القارة الأفريقية يُعد أبرزها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والنازحين واللاجئين والإتجار في البشر والأمن والاستقرار في بعض الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

وتحدث حليمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، عن جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على القارة السمراء وضرورة دعم الدول الأفريقية باعتبارها الأكثر تضررا، فضلا عن قضية تغير المناخ التي أثرت بالسلب على الدول الأفريقية، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها فيما يتعلق بأزمة الغذاء والطاقة والغاز.

ولفت إلى أن تلك القضايا والتحديات تواجه القارة الأفريقية وتسعى لحلها، مؤكدا أن جميع الدول الأفريقية تلمس دور مصر الكبير والمحوري في مواجهة ومعالجة تلك التحديات.