شكرا لقرائتكم خبر عن العزل والتوصيف الجزئى للفطريات الجلدية.. رسالة دكتوراه للطبيب محمد محمود عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية الطب البيطري بجامعة بنى سويف، رسالة الدكتوراه المقدمة من الطبيب محمد محمود عبد الرحيم المدرس المساعد بقسم الأمراض المشتركة وذلك للحصول على درجة الدكتوراه تحت عنوان" العزل والتوصيف الجزئي للفطريات الجلدية ذات الأهمية الصحية المشتركة من الكلاب والقطط الأليفة".

جاءت الرسالة تحت إشراف كلا من الأساتذة الدكاترة محمد على إبراهيم، أستاذ الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري جامعة بنى سويف، والأستاذة الدكتورة جيهان كمال الدين عبد اللطيف، أستاذ الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف، والأستاذة سحر عبد العليم عبد العزيز، أستاذ مساعد الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف

يعتبر داء الفطريات الجلدية هو أحد الفطريات الأكثر شيوعًا التي تشكل تهديدًا محتملاً للقطط والكلاب، وتنششط الفطريات فى البيئة الرخوة حيث الرطوبة والضباب والأمطار والندى حيث تزيد من الطبيعة المعدية. وتنتقل الفطريات المشتركة بين الحيوانات الأليفة عن طريق استنشاق العامل الفطري حيث سرعان دخولها إلى الرئة دون عوائق، بشكل متعدد ويمكن أن تنتشر في الجسم كله، وعلى الرغم من خطورة العدوى وسرعان انتشارها بين الحيوانات الأليفة إلا أن مستبعد جدًا أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر ، وبالتالي لا تعتبر في الغالب معدية للإنسان إذا أصيبت حيواناتهم الأليفة بالعدوى وتعد الالتهابات الفطرية هي سبب سهل التشخيص للأمراض الجلدية في الحيوانات الأليفة وتعد العدوى الفطرية الأكثر شيوعًا بين القطط والكلاب.

وتضمنت لجنة المناقشة كلا من الدكاترة الأساتذة، أحمد السيد عبد الغني، و وليد حمدى حسن، و سحرعبد العليم عبد العزيز، وجيهان كمال الدين عبد اللطيف و محمد على إبراهيم، ومنحت لجنة المناقشة الباحث درجة الدكتوراة فى الطبي البيطرى بتقدير امتيار وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات المصرية.