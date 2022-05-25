السفير الألمانى بالقاهرة: نحتفل 3 أكتوبر بمرور 70 عاما من العلاقات المصرية الألمانية

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هرتمان، عن فخره بالتواجد في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وما حققته من نجاح على مدى الـ 20 عاما، لافتًا إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تلعب دورًا هاما في العلاقات المصرية الألمانية، وأنه كان في ألمانيا خلال الـ 20 عاما الماضية أكثر من 19 ألف طالب سواء للدراسة أو العمل، وهذه أقوي علاقة بين مصر وألمانيا.

وقال السفير الألماني بالقاهرة - في كلمته خلال الاحتفالية التى نظمتها اليوم الجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار سلسلة الاحتفالات بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها عام 2002، بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة الدكتور ياسر حجازي، وخريجي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والشخصيات العامة - ، وأنه سيكون هناك العديد من الاحتفالات الأيام القادمة بالتزامن مع مرور 70 عاما من العلاقات المصرية الألمانية، وستبدأ هذه الاحتفالات في الثالث من أكتوبر المقبل واحتفالات الجامعة الألمانية ستكون في الثاني من أكتوبر كونها من أسس العلاقات المصرية الألمانية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة ترتكز على الشركات الاستراتيجية ينها وبين الجامعات المؤسسة لها.

وقال الدكتور أشرف منصور - في كلمته خلال الاحتفالية التى نظمتها اليوم الجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار سلسلة الاحتفالات بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها عام 2002 - إن الجامعة الألمانية بالقاهر تتعاون مع أكثر من 300 جامعة ألمانية، ولديها 67 شريك أساسي للتعاون معها، لافتا إلى أن نتيجة هذه الجهود تتضح من خلال حجم التبادل الطلابي الذي يتوسع مع مرور الوقت، وأن الجامعة لديها 12 ألف طالب وباحث مصري ذهبوا إلى ألمانيا، بالإضافة إلى 7 آلاف طالب يدرس حاليًا في فرع الجامعة في برلين.

وتابع قائلا:“ إنه الجامعة الألمانية في القاهرة حملت على عاتقها 8 مبادئ راسخة على مدار 20 عامًا، وهي: الاستقلالية، إتاحة الفرص وعدم التمييز، الحيادية، الشفافية والمساواة، التعددية، مناهج ألمانية بمعايير أوروبية، التطبيق العملي، البحث العلمي"

وذكر الدكتور أشرف منصور انه تم تقديم 6 آلاف و 700 منحة خلال الـ 20 عاما الماضية للطلاب، وأنه تم تخريج 22 ألفا و 600 طالب وطالبة على مدار 20 عاما، وأن عدد الأناث الدارسات في الجامعة يصل إلى 49% ، وأن عدد الطلاب الذين سافروا ألمانيا خلال العشرين عاما بلغ 19 ألفا و343 طالبا وطالبة وأن هذا العمل يحسب لفريق العمل وللتعاون القوى والمثمر بين مصر وألمانيا.

وأوضح منصور أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات ممتدة، واليوم نحتفل بـ20 عاما على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، معربا عن سعادته بوجود السفارة الألمانية في هذه الاحتفالية، وأن هناك دعم من وزارة الخارجية الألمانية والوزارة الدولية للتعليم العالي وهيئة التبادل العلمي ووزارة التعليم والبحث العلمي في فايدنبرج ووزارة التعليم في برلين وغيرها، إلى جانب الشراكة مع 67 جامعة يعدوا شركاء مع الجامعة الألمانية في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أنه عبر مرور 20 عاما مضت استطاعت الجامعة الألمانية أن تحتل مركز متقدم بين الجامعات المصرية والعربية، لما تتمتع به من تخصصات وبرامج وطلاب متميزين وأعضاء هيئة تدريس، مقدما الشكر لكافة الحضور من حاملي الشهادة الألمانية فهو فخر لللجميع حيث أحدثوا الفارق في مصر والعالم.

وأضاف الدكتور ياسر حجازي أن الجامعة الألمانية لديها علاقات قوية مع الصناعة، ، وأن الجامعة لديها مسئولية عن تطور المجتمع..

وقدم حجازي الشكر للدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية لرؤيته المتميزة ولحماسه ونشاطه الدائم لتحقيق حلم كل الموهوبين في مصر، موضحا أنه الجامعة الالمانية نرى أن خريجينا من الطلاب هم أمل مصر ، ومستواهم التعليمي هو أحد الأسباب الرئيسية في تطور البلاد.