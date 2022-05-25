شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش تصالح فى صحة الناس.. "حماية المستهلك" يعلن مصادرة 6 آلاف جهاز طبي مجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية امتلاك المشتري للفاتورة كي يتمكن الجهاز من فحص أي شكوى.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «بالنسبة للتعاقدات يجب أن يمنح المواطن فرصة لقراءة العقود بشكل جيد، مع استشارة المحامي»، معلقا «نسبة لا يستهان بها من أزمات التعاقدات».

وأشار إلى نجاح الجهاز في مصادرة 6 آلاف و900 جهاز طبي مجهول المصدر في الصيدليات، قائلا «تم رصد أجهزة عليها أعلام دول مصنعة، رغم أنها مجهولة المصدر، بإجمالي 85 قضية وتم رفض التصالح مع المتورطين في هذه القضايا».، معلقا «مفيش تصالح فيما يخص صحة الناس»ز

وأكد أن رصد الأجهزة الطبية مجهولة المصدر تم عبر الرقابة الخاصة بجهاز حماية المستهلك، متابعا «أول قضية خاصة بالخبز الحر بعد قرارات الدولة الأخيرة، كانت عبر الجهاز بغرامة وصلت إلى 100 ألف جنيه».

وأكد المهندس أيمن حسام الدين، أنه يتم رصد شكاوى السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الجهاز رصد إعلانات للأدوية المغشوشة على بعض القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر وداخل مصر، موضحا أن كافة القنوات التي تبث من داخل مصر تستجيب لمطالبات الجهاز وتُوقف الإعلانات الضارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التواصل الاجتماعي أسرع وسيلة لإرسال الشكاوى، لافتا إلى أن الجهاز نال 84% من ثقة المواطن وهو مؤشر على تحسن على أداء المجلس مع عدم تغافل باقي المعترضين.

ولفت إلى أن هناك ظاهرة البيع عبر السوشيال ميديا دون فاتورة، مناشدا المواطنين ضرورة الحصول على الفاتورة حتى يتم التأكد من الشراء: «لا تتنازلوا عن الفاتورة.. اللي ما يرضاش يديهالك ما تشتريش منه».

وأضاف أن حماية المستهلك لا يستطيع حماية أي مواطن دون فاتورة، ناصحا بقراءة العقد قبل الشراء بتأن والاستعانة بقانوني حال عدم الدراية القانونية.