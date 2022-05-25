شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإسعاف: تشكيل 14 لجنة نقابية بالتزكية و7 محافظات لم يترشح بها أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم الجمل عضو النقابة العامة للإسعاف، إن انتخابات اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة لهيئة الإسعاف المصرية تجرى فى المرحلة الثانية طبقا لقرارات وزير القوى العاملة أرقام 45 وحتى 48 لسنة 2022، مشيرا إلى أن النقابة تتابع إجراءات الترشح لمجالس إدارات اللجان النقابية التابعة لها، والتى تشمل 25 لجنة نقابية فى 25 محافظة من محافظات الجمهورية، وتوجد لجنتان نقابيتان تحت التأسيس.

وأوضح الجمل، أنه قد تم تشكيل مجالس إدارات بعض اللجان بالتزكية فى عدد 14 لجنة وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وبنى سويف والمنيا و سوهاج والوادى الجديد وأسوان وكفر الشيخ والبحر الأحمر وقنا، وبعض اللجان لم يكتمل بها عدد المرشحين مثل محافظة دمياط، فيما شهدت محافظات عدم تقدم أحد للترشح بها أحد، وتشمل 7 محافظات وهى،: جنوب وشمال سيناء وبورسعيد والشرقية والقليوبية والأقصر والفيوم، بينما تجرى الانتخابات فى 3 محافظات، وهى: الغربية والدقهلية والسويس، لافتا إلى وجود لجنتين تحت التأسيس بمحافظتى المنوفية وأسيوط.

وأضاف: ونظرا لضيق الوقت وكثرة المستندات المطلوبة للترشح، فإن النقابة العامة بكل لجانها كانت حريصة على التواصل مع الأعضاء وتقديم كامل الدعم لهم للتيسير عليهم فى إعداد ملف التقديم للترشح للانتخابات النقابية ولفت إلى أن النقابة العامة للإسعاف تولى هذه الانتخابات أهمية بالغة، حيث إن الدورة النقابية 2022 _ 2026 تمثل الدورة النقابية الثانية بعد صدور قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 235 لسنة 2018 حيث تعتبرها النقابة العامة هى استكمال لمرحلة البناء التنظيمي للجان النقابية بما يحقق أهداف اللجان النقابية.

وأشار إلى أن العاملين بهيئة الإسعاف المصرية يعملون فى ظروف خاصة جدا، لذا فإن النقابة العامة بكل لجانها وتشكيلاتها الحالية تسعى إلى تحسين ظروف العمل وتحسين أوضاع العاملين بهيئة الإسعاف، وانتزاع المزيد من الحقوق للعاملين و تهيئة بيئة العمل لتكون أكثر أمانا بما يعود على طالبى الخدمات الإسعافية الطارئة وغير الطارئة، تماشيا مع إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل، والمبادرات الرئاسية المختلفة للقضاء على الأمراض.

وكان رئيس النقابة العامة للإسعاف وائل سرحان قد أنشأ غرفة عمليات بالنقابة العامة للرد على استفسارات الراغبين للترشح لمجالس إدارات اللجان النقابية بالمحافظات المختلفة، وقد أصدرت النقابة العامة توصيات لكل اللجان النقابية بالتيسير على الراغبين فى خوض الانتخابات طبقا لأحكام القانون وطبقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.