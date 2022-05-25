شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: مصر تمتلك إمكانيات وخبرات واسعة فى القطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزيرة خارجية جنوب افريقيا على أهمية العمل بروح التعاون عدم العمل بجزر منفصلة، مشيرة إلى أن أحد القطاعات التي يجب التعاون فيها بعد جائحة كورونا وهو الحصول على اللقاحات، مشيرة إلى أن حوالى 70% من أبناء القارة السمراء لم يحصلوا على لقاح كورونا، موضحة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة وخبرات في المجال الطبي ونريد الاستفادة من التجارب المصرية.

وأكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا فى مؤتمر صحفي مع الوزير شكري أهمية العمل على تجاوز الصعوبات، معربة عن فخرها لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ cop27، موضحة أن مصر يمكنها أن تنفذ خطوات من شأنها التطويع وتحقيق مرونة مالية وهناك عدد من المجالات الكبيرة وهي في غاية الأهمية ويجب استغلال كافة الفرص، معربة عن تطلعها للقاء الوزير شكرى في جنوب افريقيا وتقييم ما تقم الاتفاق عليه ومدى تنفيذه على الأرض.

من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تشترك في رؤية وزيرة خارجية جنوب افريقيا فيما طرحته بضرورة العمل على استغلال الموارد البشرية والطبيعية والإدارة الحكيمة للموارد والتضامن لتحقيق طموحات شعوبنا ونواجه التحديات ونستفيد من الفرص المتاحة لنا للتنمية والتنسيق السياسي لاحتواء افريقيا وحل مشكلاتها.

أشار وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر وجنوب افريقيا سيعملان خلال الفترة المقبلة بروح التعاون ويمكننا مساعدة بقية الأشقاء والعمل من أجل مستقبل به ازدهار لشعوب القارة الافريقية.