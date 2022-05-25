شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى ووزيرة خارجية جنوب إفريقيا يؤكدان أهمية الحلول السلمية لأزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزيرة خارجية جنوب افريقيا على أهمية التعاون متعدد الأطراف بين افريقيا وكافة الدول، مؤكدة على أهمية الإصلاحات التي دعمتها الأمم المتحدة وأن نعيد النظر في هيكلة مؤسسات الأمم المتحدة ورغم وجود 45 دولة في مجلس الأمن إلا أنه مهم جدا أن يكون للدول الافريقية مقعد في مجلس الأمن.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود اهتمام كبير بين مصر وجنوب افريقيا والعمل على الالتزام بالعمل تحت راية الاتحاد الإفريقية، موضحا وجود إرادة حقيقية للعمل على إطلاع قارة افريقيا بدورها والنهوض بالمنظومة الدولية وتفعيل الآليات المتاحة لديها.

أشار الوزير شكري أن مصر تؤكد دائما اهتمامها واستعدادها وتأكيد رغبتها على تحقيق اتفاق قانوني ملزم وفق قواعد القانون الدولي ومن خلال المفاوضات والحل السلمية التي تحقق مصالح كافة الأطراف بشكل متواز يحقق رغبة الاشقاء في التنمية وتوفير الحياة الكريمة لشعوبهم شريطة حفظ أمن مصر والسودان المائي في ظل اعتماد القاهرة بشكل كامل على النيل في مواردها المائية.

وأوضح أن مصر تسعى للتقارب والتعاون وشددت في مناسبات عدة على ذلك، مؤكدا وجود فرص كبيرة للتعاون الثنائي والثلاثي بين مصر والسودان واثيوبيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومستمرين بالوسائل السلمية والمفاوضات والعمل بروح التعاون.

أشارت وزيرة خارجية جنوب افريقيا إلى أن الاتحاد الافريقي مسؤولية لإنهاء مناقشات ملف سد النهضة وضرورة أن تعمل الدول الثلاث وفق الاتفاقيات الملزمة كي لا ننتهي لموقف فوضوي والملفات مفتوحة على الطاولة ويجب المشاركة والنقاش حولها، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الدول وأصبح ضروريا أن نشجع الاتحاد الافريقي أن يأخذ بزمام المبادرة في هذه الملفات ومنها سد النهضة.

أوضحت وزيرة خارجية جنوب افريقيا أن موقف بلادها أهمية الاستمرار في المفاوضات للتوصل لحل وتسوية في ملف سد النهضة.