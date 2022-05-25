شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يرحب بنظيرته الجنوب أفريقية.. ويؤكد: تشاورنا فى ملف مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، بالمشاورات التي جرت مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا والتي تكللت باختتام اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بعد انقطاع طويل، مؤكدا أن جلسة المباحثات تطرقت لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على رؤية جنوب افريقيا التي تتسق مع الرؤية المصرية.

وأكد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية جنوب افريقيا أهمية استمرار التنسيق والتشاور والتوافق على رؤى تخدم مصلحة البلدين لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر وجنوب افريقيا، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز الاستقرار في القارة الافريقية وتفعيل خطة الاتحاد الافريقي 2063، والتحديات التي تتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف في القارة السمراء.

وشدد وزير الخارجية على أهمية التعاون مع الأشقاء في القارة الافريقية، لافتا إلى أن مصر لها دور كبير في دعم جنوب افريقيا في التحرر من النظام العنصري في البلاد بعد نضال لسنوات قاده نيلسون مانديلا، مؤكدا أن مصر تعتز بعلاقاتها مع الدول الافريقية بشكل كامل وجنوب افريقيا بشكل خاص، موضحا أن التنسيق والتعاون بين البلدين شيء مهم ويعزز خدمة مصالح شعوب القارة الافريقية حيث نمتلك كافة الإمكانية والقدرات التي تمكنا من تحقيق التكامل وبلوغ الآمال والطموحات نحو المستقبل.