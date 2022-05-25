شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: نعتز بتدريب موسيمانى للأهلى.. ونريده للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن اعتزازها بتدريب بيتسو موسيماني لفريق النادي الأهلي، مشيرة إلى أنهم يرغبون في الحصول على خدماته لتدريب منتخب جنوب افريقيا.

وأكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري أنه تم التباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل أجندة 2063، مشيرة إلى وجود خطط رائعة للنهوض بمجالات التعاون وهناك فرص للتعاون في مجال التعليم بحيث نضمن أن تنعم القارة الافريقية بالبحث العلمي والاستفادة من خبرات الشباب.

أوضحت أن جنوب افريقيا ستدعم مصر وأن بلادها ستتعاون مع مصر في المجال الثقافي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة وأهمية استغال الفرص لتعزيز أواصر العلاقات، مؤكدة أن شعب جنوب افريقيا يعتزون بأنهم ينحدرون من القارة السمراء وعلينا أن نعمل يدا بيد.