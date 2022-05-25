شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أراضٍ وتخفيض مصروفات.. 9 قرارات مهمة باجتماع الحكومة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالى وهى:













الموافقة على تخصيص 40.41 فدان من أراضى الدولة فى جرزا لإقامة مجمع مجازر آلية بالجيزة

تعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض فى جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة لتصبح "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" مع استقلال كلية التمريض

تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين فى بعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات عدا الواقعة فى نطاق القاهرة

اعتماد محضر اللجنة العليا للتعويضات بتاريخ 22 مايو 2022 بشأن عدد من تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

السماح للحاجزين بتعديل رغباتهم فى تخصيص الوحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى للحالات المرضية وذوى الإعاقة ومن يعولونهم

اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 11 مايو 2022 لعدد 22 تسوية

الموافقة على تعاقد وزارة التعليم مع شركة مصر للإدارة التعليمية لإدارة وتشغيل فروع مدارس النيل الخمسة لمدة عام ينتهى 30 يونيو 2023

الموافقة على حجز شركة "كونكو للتكنولوجيا" 19 وحدة صناعية بمجمع بياض العرب فى بنى سويف بإجمالى 10260 مترا مربعا بالإيجار

الموافقة على تخصيص 67.85 فدان من أراضى الدولة بالطود لصالح محافظة الأقصر لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى