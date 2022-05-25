شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه غدا عن المريوطية وعدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: (منشأة البكاري - الطوابق - المريوطية فيصل حتى منشأة البكاري - شارع فيصل من الطوابق للمريوطية)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الخميس، وحتى الساعة السادسة صباح الجمعة.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي نهو أعمال إحلال وتجديد خط طرد ٨٠٠ مم رافع الصرف الصحي لمحطة منشأة البكاري، الأمر الذي يستلزم قطع المياه ؛ لربط الخط الجديد على الخط القائم.

هذا وأشار المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه تم البدء في إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة صرف صحي منشأة البكاري، منذ عشرة أيام، لافتاً إلى أنه تم تغيير ١٢٥ متر طولي من الخط حتى الآن، دون التأثير على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، موضحاً استمرار أعمال الإحلال والتجديد حتى يوم الجمعة القادم.

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن محطة صرف منشأة البكاري تعمل بطاقة ١١٠ الف م٣/ يوم، وتخدم أهالي منطقة منشأة البكاري.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.