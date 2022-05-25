شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل وزيرة خارجية جنوب أفريقيا.. ومؤتمر صحفى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية د. ناليدي باندور، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على أمن واستقرار دولة القارة الافريقية، ومن المقرر أن يعقب المباحثات اختتام اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين ويعقبها مؤتمر صحفي مشترك.