شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.