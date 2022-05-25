شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لفترات طويلة خاصة فى وقت الظهيرة، وذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل ، حيث من المتوقع أن يصبح الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة، و يصل ذروة هذا الارتفاع مع يوم الأحد المقبل حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 درجة ، وجنوب الصعيد 41 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.