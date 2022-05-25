شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح الجدرى ثبتت فعاليته بنسبة 85% فى الوقاية من فيروس جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الجدرى ثبت أنه فعال بنسبة 85% فى الوقاية من مرض جدرى القرود، وتابعت: التطعيم السابق ضد الجدرى إلى مرض أقل أعراضا حال الإصابة، واستكملت الوزارة يمكن العثور على دليل التطعيم المسبق ضد الجدرى على شكل ندبة فى أعلي الكتف.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تمت الموافقة على لقاح جديد للوقاية من الجدرى، وهذا اللقاح قائم على فيروس لقاح موهن معدل للوقاية من جدرى القرود في عام 2019 وهو لقاح من جرعتين لا يزال توافره محددا وتابعت: تم تطوير لقاحات الجدري وجدرى القرود فى تركيبات تعتمد على فيروس اللقاح بسبب الحماية المتقاطعة الممنوحة للاستجابة المناعية لفيروسات الأرثوذوكس.

وحول آلية علاج مرض جدرى القرود، قالت وزارة الصحة في تقريرها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إنه يجب تحسين الرعاية السريرية لجدري القرود بشكل كامل للتخفيف من الأعراض وإدارة المضاعفات ومنع العواقب طويلة المدى، كما يجب تقديم السوائل والطعام للمرضى، للحفاظ علي حالتهم التغذية المناسبة، بالإضافة إلى معالجة الالتهابات البكتيرية، فضلا عن أنه تم ترخيص العامل المضاد للفيروسات المعروفة باسم tecovirimat الذى تم تطويره لمرض الجدري من قبل الجمعية الطبية الأوروبية لجدري القرود في عام 2022 بناء على بيانات من الدراسات التي أجريت علي الحيوانات والبشر، وتابعت وزارة الصحة أنه يتم اجراء تحليل pcr للكشف عن الإصابة بجدري القرود.