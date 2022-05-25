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تعليم القاهرة تنفى صحة تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - نفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، صحة تداول إمتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

أكدت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية بالقاهرة نهاية العام الدراسي 2022، الدور الأول، والمنعقده بديوان عام المديرية ، علي الالتزام بكافة التعليمات والضوابط، وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وتعقيم المدارس مقار اللجان الامتحانية قبل بدء الإمتحانات وبعدها، والالتزام بالكمامات وحظر المحمول نهائيا.

 

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، على عدم تلقى اى شكاوى وانتظام سير الأمتحانات العملية والمعملية بهدوء وعلى المسئولين احتواء المواقف والتعامل بحكمة وفق توجيهات وكيل أول الوزارة مدير المديرية، حرصا علي مصلحة أبنائنا الطلبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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