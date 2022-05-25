شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تنفى صحة تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، صحة تداول إمتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، علي مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية بالقاهرة نهاية العام الدراسي 2022، الدور الأول، والمنعقده بديوان عام المديرية ، علي الالتزام بكافة التعليمات والضوابط، وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وتعقيم المدارس مقار اللجان الامتحانية قبل بدء الإمتحانات وبعدها، والالتزام بالكمامات وحظر المحمول نهائيا.

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، على عدم تلقى اى شكاوى وانتظام سير الأمتحانات العملية والمعملية بهدوء وعلى المسئولين احتواء المواقف والتعامل بحكمة وفق توجيهات وكيل أول الوزارة مدير المديرية، حرصا علي مصلحة أبنائنا الطلبة.