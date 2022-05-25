شكرا لقرائتكم خبر عن والد الننى: تجديد أرسنال عقد ابنى رسالة قوية لكل الحاقدين والمشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكابتن ناصر الننى والد اللاعب محمد الننى نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادى أرسنال الإنجليزى عن فرحته الشديدة بتجديد عقد ابنه لمدة عام مع فريقه واستمراره فى صفوف ناديه.



وأكد والد الننى لـ"الخليج 365" أن تجديد عقد ابنه رسالة قوية وأفضل رد على منتقديه والمشككين فى قدراته، مؤكدا أن نجاحه وتأقله هو ما دفع إدارة النادى للتجديد له، مضيفًا: "محمد استطاع أن يثبت نفسه بجداره سواء فى صفوف ناديه أو بين زملاؤه فى المنتخب"، مشيرًا إلى أنه كان على يقين بأن نجله سيجدد عقده مع أرسنال ويكمل مشواره الكروى معه.

وأوضح أن "علاقة ابنه بزملاؤه فى أرسنال قوية جداً ويحبهم ويحبوه وهو ما يظهر في تعاملهم سويا في غرفة خلع الملابس مما ينعكس في الملعب"، مشيرًا إلى أن ابنه سبق وتلقى عروضا من أندية بالدوري الفرنسي والإيطالي وجميعها تلعب في دوري أبطال أوروبا.

وأكد والد اللاعب على تواضع نجله رغم ما حققه من نجاحات وأنه يحب زيارة أهله فى المحلة ويلتقى باصدقائه ولم ولن يتغير مهما مر الزمان.



ووجه رسالة شكر ونصيحة لمحمد الننى على ما حققه من نجاحات، متمنيا له دوام التوفيق والتقدم، مطالبا إياه بالاجتهاد وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أحلامه التى يسعى لتحقيقها.



وكان اللاعب الدولي محمد الننى نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادى أرسنال الإنجليزي، حرص على قضاء فترة إجازته في الغردقة رفقة أفراد أسرته، بعد انتهاء مسابقات الدوري الإنجليزي، وحضور الننى لمصر للانضمام لصفوف المنتخب.



وتعد الغردقة من الأماكن السياحية والترفيهية المفضلة للننى عند حضوره لمصر لقضاء الإجازة مع أسرته، وحرص عدد كبير من المتواجدين بالغردقة على التقاط الصور مع اللاعب ووالده وتقديم التهنئة له بتجديد عقده مع أرسنال.