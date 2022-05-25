شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توافر ألبان الأطفال العلاجية الخاصة بالمصابين بالحساسية بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها توفر ألبان الأطفال العلاجية خاصة المصابين بالحساسية بالمجان كما يتم متابعة الحالات في مراحل تطور نمو صحة الأطفال للاطمئنان علي سلامتهم .

وقالت وزارة الصحة والسكان : تظهر مشكلة حساسية الألبان علي الأطفال في فترة التغذية التكميلية ويكون الطفل لدية حساسية ضد مكونات ألبان البقر أو مصاب بمرض من أمراض التمثيل الغذائى .