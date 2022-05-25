شكرا لقرائتكم خبر عن "حمدين صباحى" فى أول ظهور تلفزيونى منذ سنوات مع "ضياء رشوان" على etc الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول ظهور تلفزيونى على شاشة مصرية منذ عدة سنوات يحل السياسى حمدين صباحى المرشح الرئاسى الأسبق مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبى ضيفا على ضياء رشوان فى برنامج "مصر جديدة" على شاشة etc.



حمدين صباحى وضياء رشوان

يتحدث "صباحى" عن رؤيته للحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤخرا، كما يشرح رؤيته حول عملية الإصلاح السياسي الشامل في مصر.

ويتحدث "صباحي" عن رؤية الحركة المدنية المصرية لنجاح الحوار الوطني وكيف يمكن للتيارات الوطنية أن تساهم في مواجهة التحديات الراهنة، والوضع الحالي للأحزاب السياسية المصرية.. وغيرها من الأسئلة التي تشغل بال المواطن في الشارع المصرى.

كما يتطرق الحوار أيضا إلى عدد من الملفات الاستراتيجية المختلفة والتي تسهب في تعظيم المجال العام في مصر من أجل الوصول إلى حالة من الرضى المجتمعي إزاء الحياة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

البرنامج يعرض في تمام الثامنة مساء الخميس القادم 26 مايو الجاري على شاشة etc تردد 12015 v.