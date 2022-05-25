شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف بروتوكول علاج جدرى القرود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آلية علاج مرض جدرى القرود في منشور اليوم إلى مديريات الصحة، مشددة على ضرورة تحسين الرعاية السريرية لجدري القرود بشكل كامل للتخفيف من الأعراض، وإدارة المضاعفات ومنع العواقب طويلة المدى.

وأكدت الصحة على ضرورة تقديم السوائل والطعام للمرضى للحفاظ علي حالتهم التغذية المناسبة، بالإضافة إلى معالجة الالتهابات البكتيرية، فضلا عن أنه تم ترخيص العامل المضاد للفيروسات المعروفة باسم tecovirimat الذى تم تطويره لمرض الجدري من قبل الجمعية الطبية الأوروبية لجدري القرود في عام 2022 بناء علي بيانات من الدراسات التي أجريت علي الحيوانات والبشر، وتابعت وزارة الصحة أنه يتم اجراء تحليل pcr للكشف عن الإصابة بجدري القرود

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن جدرى القرود ينتشر من القردة إلى البشر، من خلال الاتصال الجسدي الوثيق من شخص يعاني من الأعراض، بالإضافة إلى لمس الأشياء المصابة بالفيروس "الفراش، المناشف، الملابس " وكذلك من خلال اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مرض جدرى القرود لا ينتشر بسهولة، ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، مشيرة إلى أن جدرى القرود" ينتقل عن طريق مخالطة المصابين لفترات طويلة وبشكل وثيق، وتابعت: غير مرجح تحول فيروس جدرى القرود إلى جائحة عالمية مثل كوفيد 19 .

وأكدت وزارة الصحة، أنها تتابع الوضع الوبائي بشكل دقيق على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه لا توجد حالات إصابة أو مشتبه بها في مصر وأن البلاد خالية تماما من المرض.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أرسل منشورا حمل صيغة "فوري وهام"، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع أزمة جدري القرود، بعد انتشار الإصابات بــ 11 دولة خلال الأيام الماضية.