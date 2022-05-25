شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: امتحانات الثانوية العامة ورقية ولا تحوى أسئلة مقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021/2022 على أسئلة مقالية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022/2021 على أسئلة مقالية، مُوضحةً أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ستعقد ورقياً بنظام "البابل شيت"، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات.

وفي سياق متصل، سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، ويؤدي الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقياً (أسئلة مقالية)، وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





غدا طقس حار بالقاهرة وشبورة على الطرق والعظمى بالعاصمة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء و جنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.





الصحة: لقاح الجدرى ثبتت فعاليته بنسبة 85% فى الوقاية من فيروس جدرى القرود

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الجدرى ثبت أنه فعال بنسبة 85% فى الوقاية من مرض جدرى القرود، وتابعت: التطعيم السابق ضد الجدرى إلى مرض أقل أعراضا حال الإصابة، واستكملت الوزارة يمكن العثور على دليل التطعيم المسبق ضد الجدرى على شكل ندبة فى أعلي الكتف.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تمت الموافقة على لقاح جديد للوقاية من الجدرى، وهذا اللقاح قائم على فيروس لقاح موهن معدل للوقاية من جدرى القرود في عام 2019 وهو لقاح من جرعتين لا يزال توافره محددا وتابعت: تم تطوير لقاحات الجدري وجدرى القرود فى تركيبات تعتمد على فيروس اللقاح بسبب الحماية المتقاطعة الممنوحة للاستجابة المناعية لفيروسات الأرثوذوكس.

وحول آلية علاج مرض جدرى القرود، قالت وزارة الصحة في تقريرها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إنه يجب تحسين الرعاية السريرية لجدري القرود بشكل كامل للتخفيف من الأعراض وإدارة المضاعفات ومنع العواقب طويلة المدى، كما يجب تقديم السوائل والطعام للمرضى، للحفاظ علي حالتهم التغذية المناسبة، بالإضافة إلى معالجة الالتهابات البكتيرية، فضلا عن أنه تم ترخيص العامل المضاد للفيروسات المعروفة باسم tecovirimat الذى تم تطويره لمرض الجدري من قبل الجمعية الطبية الأوروبية لجدري القرود في عام 2022 بناء على بيانات من الدراسات التي أجريت علي الحيوانات والبشر، وتابعت وزارة الصحة أنه يتم اجراء تحليل pcr للكشف عن الإصابة بجدري القرود.





موقع دعم مصر يتيح خدمة تحديث رقم المحمول لبطاقات التموين مجاناً

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى موقع دعم مصر مجانا .

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين.

ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول، ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.





الإعدام شنقا لقاتل الطفلة سجدة فى كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم، رئيس محكمة كفر الشيخ، والدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، عمرو الششتاوى، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الطفلة سجدة، بعد أن أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "جمال.ا.أ.أ، 59 عاما، عامل زراعى، مقيم بالحامول، و"نورهان.ع.م.ع، ربة منزل، مقيمة بالحامول لمحكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما، للمتهم الأول بقتل المجنى عليها سجدة السيد أشرف، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، والمتهمة الثانية لإعانتها المتهم على إخفاء أدلة الجريمة وهى جثة المجنى عليها على النحو المذكور بالتحقيقات.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول قتل المجني عليها عمدا من غير سبق إصرارا أو ترصد، بأنه وحال إبصاره إياها بالطريق العام اختمرت برأسه فكرة استدرجها بالحيلة إلى مسكنه متخذا صغر سنها وبراءة طفولتها موطنا لذلك وما أن جنح بها حاول التعدي عليها، وما أن أطلقت صياحها مستغيثة حتى كمَ فاها راطماً رأسها أرضا قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والتى أودت بحياتها على النحو المثبت بالتحقيقات.





"معلومات الوزراء": 356 مليار جنيه للدعم و310 مليارات للصحة بالموازنة الجديدة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديد يتناول الإنفاق الحكومى فى الموازنة الجديدة على القطاعات الاجتماعية؛ حيث وصلت مخصصات الدعم والبرامج الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه، بالإضافة إلى 310 مليارات جنيه لقطاع الصحة، و476 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى، و79 مليار جنيه للبحث العلمى.

وتم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات بزيادة 38 مليار جنيه، و90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى لـ4 ملايين أسرة.