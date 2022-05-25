شكرا لقرائتكم خبر عن "فرناس" أول مجلة علمية متخصصة بعلوم الفضاء فى مصر.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقاً من دور الدولة المصرية الرائد وسعيها نحو توطين ثقافة وتكنولوجيا الفضاء داخل المجتمع المصري وتبنياً لمبادرة (كويكب مصر) التابعة لوكالة الفضاء المصرية، أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف بقسم الصحافة والنشر، أول مجلة علمية ورقية بأقلام شبابية متخصصة في نشر علوم وتكنولوجيا الفضاء في مصر، وذلك ضمن مشروعات تخرج قسم الصحافة والنشر، تحت مسمى "فرناس" وتحت شعار "وعي الفضاء أساس".

يهدف المشروع إلى تناول أهم القضايا المتعلقة بالفلك الشرعي وتكنولوجيا وعلوم الفضاء، فضلاً عن معجزات الله في هذا الكون الفسيح والعديد من المقالات العلمية بأقلم كبار المتخصصين في هذا المجال ، فضلاً عن احتوائها على صفحات متخصصة في الإنفوجراف لتسهل على القارئ صعوبة المادة العلمية وجذبه للحصول على أكبر قدر من المعلومات، وتنقسم المجلة إلى ملف خارجي وملف خاص بالدولة المصرية، متضمناً أهم المواضيع الصحفية المتميزة والحوارات مع العديد من الشخصيات المهمة داخل الدولة.

تتكون هيئة تحرير المجلة من خمسة طلاب، هم "أحمد العش - عبدالخالق الراوي- حماده خميس - عبدالرحمن أيمن - سامح مهنا"، والمشرف على المشروع الدكتور "محمد كامل" أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف والمشرف التنفيذي للمشروع.

جدير بالذكر، يأتي هذا المشروع ضمن أهم المشاريع الذي يرعاها قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف للعام الحالي "2022"، وذلك بهدف مساعدة طلاب الفرقة الرابعة الذين هم على أعتاب التخرج للعمل واكتساب الكثير من المهارات الصحفية في أرض الميدان.