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شكرا لقرائتكم خبر عن "فرناس" أول مجلة علمية متخصصة بعلوم الفضاء فى مصر.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر والان مع تفاصيل الخبر
يهدف المشروع إلى تناول أهم القضايا المتعلقة بالفلك الشرعي وتكنولوجيا وعلوم الفضاء، فضلاً عن معجزات الله في هذا الكون الفسيح والعديد من المقالات العلمية بأقلم كبار المتخصصين في هذا المجال ، فضلاً عن احتوائها على صفحات متخصصة في الإنفوجراف لتسهل على القارئ صعوبة المادة العلمية وجذبه للحصول على أكبر قدر من المعلومات، وتنقسم المجلة إلى ملف خارجي وملف خاص بالدولة المصرية، متضمناً أهم المواضيع الصحفية المتميزة والحوارات مع العديد من الشخصيات المهمة داخل الدولة.
تتكون هيئة تحرير المجلة من خمسة طلاب، هم "أحمد العش - عبدالخالق الراوي- حماده خميس - عبدالرحمن أيمن - سامح مهنا"، والمشرف على المشروع الدكتور "محمد كامل" أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف والمشرف التنفيذي للمشروع.
جدير بالذكر، يأتي هذا المشروع ضمن أهم المشاريع الذي يرعاها قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف للعام الحالي "2022"، وذلك بهدف مساعدة طلاب الفرقة الرابعة الذين هم على أعتاب التخرج للعمل واكتساب الكثير من المهارات الصحفية في أرض الميدان.