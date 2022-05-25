شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 473 حالة إشغال وضبط سيارة نقل مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة حملاتها المستمرة علي مدار اليوم بالإحياء والمراكز والمدن للتصدي لمخالفات البناء والحد من الإشغالات ورفع كافة التعديات الموجودة بالطريق العام والتي تسئ للمظهر العام، وذلك تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الإحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع للعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين .

وفي هذا الإطار نفذت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق حمله مكبره بقطاع هضبة الأهرام علي المطاعم والكافيهات والتي أسفرت عن رفع 123 حالة اشغال متنوعة وضبط ومصادره عدد ( 3 ) تروسيكل محمل بالكرتون وعربه نقل مخالفة بدون تصريح .

كما تمكنت الحملة من غلق سنتر تعليمي يدار بدون ترخيص بالعنوان الكائن 132 قطعه ح وذلك في إطار خطة الدوله للتصدي للسناتر التعليمية الغير مرخصة لما لها من أثار سلبية على العمليه التعليميه وغير ملتزمة بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة الطلاب.

كما قام حي شمال الجيزة بشن حملة مكبرة مماثلة شملت كافة القطاعات والاجهزة الميدانية والتي أسفرت عن رفع عدد 350 حالة إشغال وازالة عددآ من التاندات المخالفه والحواجز الحديدية المتعدية علي الطريق العام بمنطقة أرض الجمعية .