شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 473 حالة إشغال وضبط سيارة نقل مخالفة والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الإطار نفذت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق حمله مكبره بقطاع هضبة الأهرام علي المطاعم والكافيهات والتي أسفرت عن رفع 123 حالة اشغال متنوعة وضبط ومصادره عدد ( 3 ) تروسيكل محمل بالكرتون وعربه نقل مخالفة بدون تصريح .
كما تمكنت الحملة من غلق سنتر تعليمي يدار بدون ترخيص بالعنوان الكائن 132 قطعه ح وذلك في إطار خطة الدوله للتصدي للسناتر التعليمية الغير مرخصة لما لها من أثار سلبية على العمليه التعليميه وغير ملتزمة بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة الطلاب.
كما قام حي شمال الجيزة بشن حملة مكبرة مماثلة شملت كافة القطاعات والاجهزة الميدانية والتي أسفرت عن رفع عدد 350 حالة إشغال وازالة عددآ من التاندات المخالفه والحواجز الحديدية المتعدية علي الطريق العام بمنطقة أرض الجمعية .