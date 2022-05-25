الارشيف / أخبار مصر

تكريم أكرم القصاص بدرع كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أكرم القصاص بدرع كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 ، حيث سلمه الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة درع التكريم، وذلك على هامش احتفالية فى حب مصر التى تنظمها الكلية بمناسبة اليوبيل الماسى للكلية، وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.

كما تم تكريم نائلة فاروق رئيس اتحاد التلفزيون، وتكريم الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، وعدد من السفراء الأفارقة المشاركين فى حضور فعاليات الاحتفالية .

 

 

IMG20220525120321
جانب من التكريم 

 

IMG20220525120322
تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص  

 

IMG20220525120323
 تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 

 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا