غرامات التهرب من تذكرة القطار.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يعرض الخليج 365 الغرامات التى تفرضها هيئة السكة الحديد، على الركاب الذين يستقلون القطارات بدون شراء تذاكر، وتختلف الغرامة من قطار لآخر وفق درجته، نتعرف عليها فى النقاط التالية..

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012