شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الدراسات الأفريقية: الكلية تلعب دورا مهما لتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عطية الطنطاوى القائم بعمل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ، إن الكلية تتشرف بتعقد ندوة بعنوان يوم فى حب مصر احتفاء بعدة مناسبات منها ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية يحق وقع 30 من قادة الدول الأفريقية على وثيقة تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، بالإضافة إلى الاحتفال بمناسبة اليوبيل الماسى لإنشاء الكلية.

ورحب الدكتور عطية الطنطاوى فى كلمه له بالدكتور محمد الخشت للمشاركة فى حضور الفاعلية مؤكدا أنه قاد جامعة القاهرة إلى مكانة كبيرة واعاد لجامعة القاهرة ريادتها مؤكدا أنه داعم للكلية .

وتابع عميد كلية الدراسات الأفريقية، أن رؤية الدكتور الخشت تتسق مع رؤية الدولة من حيث الانفتاح على أفريقيا ، إذ أعاد الخشت اكتشاف هذه المؤسسة العريقة واجتمع مع مجلس الكلية أكثر من مرة وأسس مكتب لرعاية شئون الطلاب الأفارقة على كافة المستويات.

واستطرد الدكتور عبد العزيز طنطاوى، أن العلاقات المصرية الأفريقية تعود لعقود ممتدة والقارة الأفريقية جزء من التاريخ المصرى وارتباط مصر ارتباط تاريخيا وجغرافيا واستراتيجيات يدعمه عدد من المحاور الاستراتيجية لتحقيق الأمن الانسانى بالمفهوم الشامل ، موضحا أنه منذ إنشاء الكلية 1947 وهى تلعب دور محور فى توطيد العلاقات المصرية الأفريقية وتجذب كل العلماء من القارة الأفريقية لتبادل الرؤى ونعاهدكم بالاستمرار فى الأداء المنوط لهذه الكلية على الوجه الأكمل .