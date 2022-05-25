شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: الدول الأفريقية على قائمة أولويات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بالسفراء المشاركين فى حضور فاعلية احتفالية فى حب مصر التى تنظمها كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ، كما رحب بالكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 على المشاركة والحضور .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الاحتفال بيوم افريقيا وهو اليوم الذى تحدد عندما أنشئت منظمة الوحدة الأفريقية وتم تحويلها إلى كيان أكبر وهو الاتحاد الأفريقى، وهذا ليس يوم التذكر، ولكن يوم لتجديد الدعوة، لتكون أفريقيا على التضامن والوحدة والاتحاد لأنه كلمة السر لتحقيق أى نصر .

وأضاف الدكتور محمد الخشت خلال كلمه له بإحتفالية كلية الدراسات الأفريقية المنعقدة الآن تحت عنوان يوم فى حب مصر، أنه إذا لم نصل إلى صيغة فعلية للاتحاد والتضامن لن نحقق أى نجاح ، مؤكدا أن التضامن الأساس لأى عملية تقدم سواء سياسى أو اقتصادى .

وتابع: الدول الأفريقية على قائمة أولويات القيادة السياسية المصرية التى تدرك أهمية مصر لأفريقيا وأهمية الدول الأفريقية للدولة المصرية، موضحا أن أفريقيا تواجه تحديات كبيرة ليس فقط الحرب وسبل الحكم وطبيعة انتقال السلطة، ولكن هناك مشاكل أخرى مثل الإتجار بالبشر والأسلحة والتى شهدت نسب مرتفعة بعد الحرب الأوكرانية.

واستطرد الدكتور الخشت، أن التحديات تزيد أمام افريقيا ومصر، وذلك يستدعى منا بحضور هذه الكوكبة العظيمة لطرح افكار كبيرة وتوصيات نقدمها لصناع القرار، حتى لا تكون مجرد احتفالية فقط، لعلها تسهم فى تحسين هذا الوضع، بحكم أن كلية الدراسات الأفريقية بيت الخبرة .