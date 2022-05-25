شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تدعم صناعة الجلود فى مصر بـ3 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارتينو ميلي مدير الوكالة الإيطالية للتنمية "مبادرة جديدة في مصر بقيمة 3 ملايين يورو لدعم صناعات الجلود والأثاث" لافتا إلى إن نتائج مبادرة مدينة الروبيكي دعمت الاقتصاد والبيئة ووفرت 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأدت إلى إصلاح وسط المدينة.

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي الذي انطلق أمس بالتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في مصر بحضور وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وسفير إيطاليا، بهدف تسريع العمل من أجل صناعة الملابس والأحذية المستدامة وتسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي، والذي يعد الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر.

وأضاف مسؤول الوكالة الإيطالية للتنمية "ندعم سلاسل القيمة للأعمال التجارية ولدينا شراكة مع اليونيدو لدعم زراعة القطن مكونة من مرحلتين والتى تهدف في وضع مصر في ريادة القطن فى العالم وتقوم علي انخراط القطاع الخاص فى هذه المبادرة مشيرا إلى اهتمام الوكالة بالتعليم الفني ودعمه ليناسب متطلبات سوق العمل.