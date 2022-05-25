شكرا لقرائتكم خبر عن ترمومتر الحرارة فى الطالع والارتفاع مستمر.. شاهد حقيقة التأثر بعواصف الخليج الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم، أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية لتكون أعلى من المعدل الطبيعى لها بحوالى درجة أو درجتين مع زيادة فترات سطوع الشمس لتكون الأجواء حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه خلال فترات الليل تكون الأجواء لطيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدلة على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

وتابعت: متوقع غدا تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة لتتلاشى مع سطوع الشمس.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل الذى يشهد ارتفاعا آخر بالحرارة من السبت المقبل لتتراوح درجات الحرارة بين 36 و37 درجة على القاهرة الكبرى وتتجاوز الـ 43 درجة على جنوب البلاد.

وأوضحت أن العواصف الترابية التى شهدتها الخليج فى الكويت والعراق والسعودية هى عواصف ترابية شديدة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية وحالات اختناقات سببها الارتفاعات فى درجات الحرارة وندرة الأمطار هناك وجفاف وتصحر مما تسبب فى تفكك فى التربة وبالتالى إثارة للرمال والعواصف التربية.

وطمأنت: الكتل الهوائية التى تؤثر على مصر مختلفة تماما عن مصدر الكتلة الهوائية التى تؤثر على الخليج ولن يكون لهذه العواصف الترابية أى تأثير على مصر خلال الفترة المقبلة.

ويشهد اليوم، الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.