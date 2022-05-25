شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين لدى مصر: الشباب هم مستقبل العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الصين لدى مصر لياو ليتشيانج أن الشباب هم مستقبل العلاقات المصرية الصينية، معربا عن أمله أن يعمل جميع الطلاب على دفع التعاون الشعبي والثقافي بين البلدين، وتقديم مساهمات أكبر في تعزيز التبادلات بين الحضارتين القديمتين.