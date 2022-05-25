شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين لدى مصر: الشباب هم مستقبل العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الصين لدى مصر لياو ليتشيانج أن الشباب هم مستقبل العلاقات المصرية الصينية، معربا عن أمله أن يعمل جميع الطلاب على دفع التعاون الشعبي والثقافي بين البلدين، وتقديم مساهمات أكبر في تعزيز التبادلات بين الحضارتين القديمتين.
وأشادت سفارة الصين بالقاهرة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، بجميع المصريين الذين يتعلمون اللغة والثقافة الصينية، مشيرة إلى دعوة السفير الصيني لـ8 طلاب حصلوا على نتائج ممتازة في مسابقة الكفاءة الصينية الـ21، تحت عنوان "الجسر الصيني لطلاب الجامعات الأجنبية"، وذلك في لقاء بمقر السفارة.