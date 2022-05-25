شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن مسابقة "الأداء الفائق" بجوائز للأئمة والمحفظين والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة كبرى تحت عنوان: (الأداء الفائق) ، بحيث تكون هناك جوائز شهرية وجوائز كبرى نهاية الفصل الصيفي للمحفظين والمقرئين والمفتين وأئمة المساجد والواعظات ، على أن يقدم المتسابق ملفًا إلكترونيًا موثقًا بالفيديو أو الصور والأرقام عن أهم ما قام به ، سواء من حيث عدد المشاركين ومدى تميزهم ، ومقدار ما كانوا يحفظونه قبل الالتحاق وما حفظوه أو راجعوه أثناء الالتحاق بالحلقات، أو تصوير متميز لحلقات التحفيظ ومدى انتظامها وانضباطها ، أو تسجيل فيديو للمقارئ وجديتها وانضباطها والأصوات الندية بها ، أو تسجيل مكتوب لعدد الأسئلة التي وردت إلى لجنة الفتوى بالمسجد والإجابات النموذجية عليها ، أو أعداد وأسماء وصفات المنتظمين في المقارئ القرآنية للجمهور من الرجال أو السيدات من خلال سجل موثق لذلك ، ومقترحاته للتطوير .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن المسابقة تأتى بناء على ما لمسناه من أداء شديد التميز، وإقبال غير مسبوق على أنشطة الوزارة الصيفية من دروس دينية ومقارئ ومجالس إفتاء وحلقات تحفيظ للأطفال والبرنامج الصيفي للطفل ، وتشجيعًا للقائمين على العمل.

وأوضحت الوزارة أنه على من يريد المشاركة فى المسابقة تقديم الملف في الفترة من 15 إلى يوم 25 من كل شهر ميلادي، وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس ، للجوائز الشهرية ، ثم يقدم الملف المجمع في 15 – 25 سبتمبر للجوائز الكبرى.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنه سيتم صرف جوائز مالية وشهادات تقدير لجميع الملفات المتميزة، وستصل الجوائز المجمعة في نهاية المرحلة إلى عشرين ألف جنيه لأفضل الملفات المتقدمة وتتدرج الجوائز وفق الإنجازات التي يتضمنها الملف ، فضلاً عن الجوائز الشهرية التي سيتم صرفها شهريًا للمتميزين ، ويمكن للمتسابق المشاركة شهريًا وكذلك الفوز شهريًا حال تميز ما يقدمه.