شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة.. والتعليم: نبحث الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من صعوبة امتحان مادة الهندسة، مؤكدين أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتفوق وصعبة، ولم تراع جميع المستويات، كما أوضح أولياء الأمور أن بعض الطلاب انهارت من صعوبة الامتحان مطالبين مديرية التربية والتعليم والتعليم والتعليم بمحافظة القاهرة بحذف الأسئلة الصعبة وإعادة توزيع درجاتها على باقى الأسئلة.

فيما أكدت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم والتعليم فى تصريح خاص لليوم السابع، أن غرفة العمليات لم تتلق اى شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة كما أنه تم تفقد لجان السير وتم الاستماع إلى الطلاب داخل اللجان ولم يشتك أحد من صعوبة الامتحان، موضحة أنه سيتم بحث شكاوى أولياء الأمور والطلاب الخاصة بصعوبة الامتحان وسيتم اتخاذ القرار الذى يحقق مصلحة الطالب فيما إذا كانت هناك حاجة ضرورية له.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، الأربعاء، امتحان الهندسة، فى الفترة الأولى من زمن الامتحان، فيما أدى الطلاب فى الفترة الثانية امتحان التربية الفنية، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم بمكافحة الغش وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، فيما وجهت الوزارة بمنع دخول التليفونات المحمولة باللجان ومعاقبة أى طالب يخل بأعمال الاختبارات.

ويؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 781 لجنة.

ووجه محمد عطية مدير المديرية بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات، كما شدد علي منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبناءه الطلبة علي الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز علي الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا.