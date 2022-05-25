شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى المراغى: اتحاد العمال تلقى دعوة للمشاركة فى "الحوار الوطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، تلقيه دعوة رسمية لمشاركة "الاتحاد العام" في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأكد المراغى، أن مشاركة "عمال مصر" في هذا "الحوارالمرتقب" يؤكد على مكانة "جنود العمل والإنتاج" لدى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية، وتثميناً لشريحة العمال من حيث الكَمّ والكَيّف، حيث يصل عدد المنتمين إلى التنظيم العمالي أكثر من 4 ملايين عامل، بينما يضع "ممثلي العمال" حقوق "قوة العمل" التي تقترب من الثلاثين مليوناً على رأس الأولويات، والسعي المستمر نحو توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ودورهم في مساندة الدولة، ومطالبهم المشروعة من صناع القرار.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه قام بالرد على الدعوة المرسلة من "الأكاديمية الوطنية للتدريب" المشرفة على "الحوار الوطني"، كهيئة محايدة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وفقا للقرار الجمهوري المنظم لعملها، وذلك بالترحيب بها كونها تنطلق من الرغبة الصادقة في المشاركة الفعالة بين كافة الأطرف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالا عاما آمنا ومستقرا تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض والحوار الإجتماعى.

وأوضح المراغي، أنه وفي ظل مناخ الاعداد لهذا الحوار الوطني شهدت وتشهد مصر منذ 8 مايو 2022 وحتى نهاية يونيه 2022 انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعام بشكل ديمقراطي، استعدادا لبدء دورة نقابية جديدة 2022-2026، حيث يصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في المرحلتين 4 ملايين و1321عاملاً، للخروج بتنظيم عمالي متماسك وقوى محليا وعربيا ودوليا .

وأضاف :" نرى أننا نعيش مناخ انتخابي ديمقراطي ،وأن ذلك يتزامن مع دعوة الحوار ،والذي نرى فيها أن مشاركة هذا التنظيم في بناء الجمهورية الجديدة ،وفي كافة القرارات التي تخص قطاع العمل والعمال لهو أمر غاية في الأهمية وتطبيقا للقانون والدستور وتوجهات الدولة واستراتيجاتها الوطنية ليس فقط كي يكون طرف في المفاوضة والحوار في مواقع العمل ،والقيام بدور المحامي في الدفاع عن الحقوق المشروعة ،والحفاظ على وحدة الحركة النقابية المصرية وتماسكها،وحريتها النقابية التي تعني احترام اختيار العامل لممثليه، وانما أيضا كي يقوم بدوره الفعال وريادته التي تليق به ككيان ينتمي إلى دولة عريقة، تلك الريادة التي يستمدها من كونه تنظيم عمالي يشغل مواقع قيادية في منظمات عمالية كالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، الاتحاد العالمي للنقابات ،ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية ،وايضا يمثل طرف العمال في فعاليات منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية ،ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،وهو ما يتطلب تقديم كافة أشكال الدعم للقيام بهذا الدور القومي والمشاركة بفعالية أكثر في تلك المنظمات العربية والإفريقية والدولية لنقل صورة مصر الحقيقية أمام العالم، والمشاركة في كافة فعاليات العمل والعمال من أجل عالم عمل افضل وبيئة عمل لائقة لكل عمال العالم ،ودعم كافة سياسات الدولة المصرية في الداخل والخارج.".

وأشار المراغي، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يتعهد بالمشاركة الفعالة من أجل حماية الحقوق المشروعة لعمال مصر في الداخل والخارج، والاستمرار في دعم الدولة المصرية، وثمين سياساتها وبرامجها الوطنية، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتفعيل المستمر للدور الوطني الذي يقوم به المجلس القومي للأجور، وتقديم المقترحات التي تخص التشريعات العمالية من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، لمواجهة كافة التحديات الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع وتتأثر بها مصر، مضيفاً:"آملين في حوار جاد نثق في نجاحه كونه تحت رعاية من الرئيس السيسي الذي قاد البلاد في أحلك الظروف وعبر بها بر الأمان والأمن والاستقرار".