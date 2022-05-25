شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط مرورى لشارع مراد ورصف وتطوير محاور بالطالبية والبدرشين والواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير الجارية للمحاور المرورية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين .

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة أعمال التخطيط المروري لشارع مراد بعد انتهاء جهود الرصف والتطوير وإنشاء أرصفه للمشاة والجزيرة الوسطي ودعم الطريق بمنظومة إنارة والأشجار والتنسيق العام بنطاق حي جنوب الجيزة.

وقد وجه المحافظ بضرورة استكمال أعمال الرصف والتطوير للشوارع المتفرعة من شارع مراد لخدمة الحركة المرورية بذلك القطاع بالكامل، كما تابع نسب التنفيذ لأعمال تطوير ورفع كفاءة نفق بهي الدين بركات بحي جنوب الجيزة والطريق الموازي له .

واطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع عثمان محرم، بنطاق أحياء العمرانية والطالبية حيث تم البدء في وضع طبقة الرصف السطحية بعدداً من القطاعات به بدءا من شارع ترسا وحتي شارع شبيطة وجاري أستكمال الأعمال لرفع كفاءة الطريق بالكامل الذي يعد أحد المطالب الملحة للمواطنين لما للطريق من أهمية كبيرة .

كما تابع محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين حيث تم البدء في رصف الطبقة السطحية للطريق والذي يعد أحد المحاور المرورية الرئيسية بالمركز ويشهد كثافات مرورية علي مدار اليوم .

وفي الواحات البحرية تم البد في تنفيذ رصف 4 كم بمداخل قري الواحات ( قرية القبالة، ومدخل قرية القصر ناحية طريق سيوة، وتم تمهيد وتدبيش الطريق ضمن الخطة الاستثمارية لمركز الواحات والذي يربط بين طريق الابراج مع الطريق الدائري بطول 1كم) حيث تم فرد طبقة السن بالطريق وتمهيده لاستكمال أعمال الرصف .