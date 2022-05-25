شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة فنية ينفذون مشروعا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الآونة الأخيرة بات العمل على إيجاد طاقة نظيفة يتصدر المشهد فى كافة التفاصيل، وفى هذا السياق نجح مجموعة طلاب بإحدى مدارس العاشر من رمضان الفنية للتعليم المزدوج ذات الخمس سنوات فى تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

الطلاب ينتمون لمدرسة السلطان عويس الفنية الفنية للتعليم و التدريب المزدوج بالعاشر من رمضان، وهى إحدى المدارس الفنية المميزة ، والتى تتم فيها الدراسة على خمس سنوات فى عدد من الأقسام الفنية من الكهرباء والصباغة والنسيج، والملابس الجاهزة ، وتتبع مديرية التربية و التعليم بالشرقية إدارة العاشر من رمضان، وتسعى لإعداد خريج متميز مدرب و مؤهل يلبي متطلبات سوق العمل بما يتفق مع معايير الجودة باعتبار أن من أهم رسائلها ثقافة الجودة التعليمية .

ونجح الطلاب فى تنفيذ مشروع تخرج قسم الهندسه الكهربائية دفعة هذا العام 2022 ، مشروع توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح بقدرة 1700 وات .

جدير بالذكر أنه بلغت نسبة النجاح في نتيجة إعدادية الشرقية 2021، نحو 81.85% حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466، كما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562، وبلغت نسبة النجاح في النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم 95.5 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 66 طالب وطالب، بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80% حيث تقدم لأداء الامتحان 10 طلاب.