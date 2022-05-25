شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة فنية ينفذون مشروعا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر
الطلاب ينتمون لمدرسة السلطان عويس الفنية الفنية للتعليم و التدريب المزدوج بالعاشر من رمضان، وهى إحدى المدارس الفنية المميزة ، والتى تتم فيها الدراسة على خمس سنوات فى عدد من الأقسام الفنية من الكهرباء والصباغة والنسيج، والملابس الجاهزة ، وتتبع مديرية التربية و التعليم بالشرقية إدارة العاشر من رمضان، وتسعى لإعداد خريج متميز مدرب و مؤهل يلبي متطلبات سوق العمل بما يتفق مع معايير الجودة باعتبار أن من أهم رسائلها ثقافة الجودة التعليمية .
ونجح الطلاب فى تنفيذ مشروع تخرج قسم الهندسه الكهربائية دفعة هذا العام 2022 ، مشروع توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح بقدرة 1700 وات .
جدير بالذكر أنه بلغت نسبة النجاح في نتيجة إعدادية الشرقية 2021، نحو 81.85% حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466، كما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562، وبلغت نسبة النجاح في النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم 95.5 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 66 طالب وطالب، بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80% حيث تقدم لأداء الامتحان 10 طلاب.