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مطران إيبارشية طيبة يشارك فى تجليس رئيس أساقفة باريس لوران أورليش

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القاهرة - سامية سيد - شارك الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، فى صلاة القداس الإلهى الاحتفالى، بمناسبة تجليس رئيس أساقفة، باريس لوران أورليش، وذلك بكنيسة سان سولبيس، بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

وجاء ذلك بمشاركة عدد من أصحاب الغبطة، الآباء الكرادلة، وما يقارب من ستين أسقفًا، من عدة مناطق مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى عدد من قيادات الدولة الفرنسية، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة.

 

وعقب نهاية الاحتفال، قدم نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة لرئيس الأساقفة، باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

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 تجليس رئيس أساقفة باريس 

 

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 جانب من تجليس رئيس الأساقفة  

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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