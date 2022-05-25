شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تجارة القاهرة تشارك الطلاب فى لعبة "مصارعة الذراعين" خلال الأنشطة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية التجارة بجامعة القاهرة مهرجان ختام الأنشطة الطلابية بالكلية والمقام تحت رعاية الدكتور جمال شحاتة عميد الكلية وإشراف الدكتورة لبنى عبد الله وكيل كلية التجارة.

وشارك الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة والدكتورة لبنى عبد الله فى حضور فعاليات المهرجان، كما شاركت وكلية الكلية الطلاب والموظفين فى لعبة "الريست" أثناء متابعة تنظيم المهرجان فى ساحة كلية التجارة.

وأوضحت إدارة رعاية الشباب بكلية التجارة جامعة القاهرة أن المهرجان يتضمن نشاطا رياضيا عبارة عن ضربات جزاء ولعبة شد الحبل وتنس الطاولة.

كما تم تنظيم مسابقة مصارعة الذراعين، واستعراض ونشاط لجنة الجوالة عن تنظيم المعارض ولجنة الأسر ستنظم مسابقة شطرنج، كما شهدت فعاليات المهرجان نشاطا ثقافيا عبارة عن مسابقة شعر وزجل ودورى المعلومات.

كما شهدت فعاليات مهرجان ختام الأنشطة بكلية التجارة نشاطا فنيا يضم اسكتش ومعرض الفنون التشكيلية.