شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الطب جامعة حلوان تناقش مخاطر الإدمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الطب جامعة حلوان ، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور وليد السروجي عميد الكلية، يحاضر بالندوة الدكتورة سماح ربيع أستاذ أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بالكلية، حيث تقام فعاليات الندوة بمدرج 3 بمبنى كلية الطب.

وأوضح الدكتور وليد السروجي، عميد كلية الطب، أن متعاطى المخدرات يتعرض للكثير من التأثيرات السلبية على صحتة وجسده منها اضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين.

وتابع السروجى، أن المتعاطى يتعرض أيضا إلى نوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة، وحدوث التهابات في المخ والتي تؤدي إلى الشعور بالهلوسة وأحيانًا فقدان الذاكرة، وكذلك تليف الكبد وبالتالي زيادة نسبة السموم في الجسم، واضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية مما يؤدي إلى الهزال والشعور بعدم الاتزان، و ضعف الجهاز المناعي وإجهاض الحوامل، والعيوب الخلقية للأجنة.