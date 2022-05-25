شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: امتحان الأحياء سهل والأسئلة غير معقدة والمنصة عملت بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الأحياء ورقيا وإلكترونيا، حيث أكد الطلاب سهولة الأسئلة موضحين أنها غير معقدة بل كانت إجاباتها واضحة واعتمد على الفهم والتحليل وفق نظام التقييم الجديد، كما أشار الطلاب إلى أن منصة الامتحانات عملت بكفاءة دون تعقيد أو مشاكل فى سيستم الاختبارات.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.