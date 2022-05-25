شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء الليبى يلتقى وفد الهيئة العربية للتصنيع فى بنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب، موضحا أهمية مشاركة العربية للتصنيع في دعم طرابلس، ونقل تجربة مصر في البناء والتنمية، وإعادة تأهيل المصانع الليبية، طبقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الثاني لمعرض وملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا»، والذي يمتد بين الفترة من 23 إلى 27 مايو 2022، بمدينة بنغازي، شرق ليبيا، بحضور ومشاركة كُبرى الهيئات والمؤسسات والشركات المصرية، وعدد 47 شركة قطاع خاص والذي يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا .

وأوضح رئيس وفد العربية للتصنيع، أن وفد الحكومة الليبية أعرب عن سعادته بدعوة الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لوفد الحكومة الليبية، لزيارة الهيئة ، مؤكدين قبول الدعوة والتواصل مع المسئولين في مصر لتلبية الدعوة والاجتماع في أسرع وقت، وأبدى الجميع أن ليبيا تحتاج سرعة تعاون المصريين في كافة قطاعات البنية التحتية المختلفة.

وشهد الملتقى حضور د.علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ، وعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، ونائب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ومدير عام صندوق إعمار بنغازي- درنة، والقنصل العام المصري، ومسؤولي بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة .